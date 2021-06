U21-EM: Wie Stefan Kuntz einen "schwächeren" Jahrgang ins Finale gegen Portugal führte

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht zum dritten Mal in Folge im EM-Finale. Stefan Kuntz hat auch einen "schwächeren" Jahrgang ins Endspiel geführt.

Als der aktuelle Jahrgang in der U21 so langsam Gestalt annahm, da dürfte Stefan Kuntz ein wenig Bauchweh gehabt haben.

U21 startete ohne Titelambitionen in die EM

Drei Mal in Folge in einem U21-EM-Finale - das schaffte bislang nur die italienische Trainer-Ikone Cesare Maldini von 1992 bis 1996.

Kuntz: "Steckt sehr viel Talent in ihnen"

Sein zurückliegendes Urteil würde Kuntz jetzt sicherlich nicht mehr wiederholen. "Die Jungs haben jetzt schon gezeigt, dass sehr viel Talent in ihnen steckt", erklärte der Erfolgstrainer zufrieden nach dem Halbfinalsieg gegen die Niederlande (2:1) . "Die Mannschaften, die hohe Marktwerte haben, sind jetzt alle zu Hause."

Für den Unterschied an jenem Abend sorgte unbestritten Florian Wirtz. Der seit seinem Debüt im Oktober jüngste deutsche U21-Nationalspieler brachte die Niederländer nach nur 29 Sekunden aus der Fassung - das schnellste Tor bei einer U21-EM. Sein zweiter Streich nur sieben Minuten später sorgte endgültig für den deutschen Final-Rausch. ( Die Einzelkritik zum Halbfinale )

Kuntz sah die ersten Treffer von Wirtz für die U21 als Bestätigung für viele Gespräche in den vergangenen Tagen. "Es ist natürlich schwer für einen ganz jungen Mann, der mit wahnsinnigen Vorschusslorbeeren hierher kommt", meinte der Coach.

U21 zeichnet sich durch Teamgeist aus

Einzig den erst 18-Jährigen hervorheben wollte Kuntz nicht. "Jeder zahlt zurück", stellte er klar. Und genau an diesem Punkt liegt das Erfolgsgeheimnis der U21: geschlossene Mannschaftleistungen und Zusammenhalt.

Am krassesten unterstreicht die Torhüterposition diesen Umstand. So haben alle drei Keeper im deutschen U21-Kader zusammengerechnet nur 17 Einsätze in der Bundesliga absolviert.