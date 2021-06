U21-EM: Stimmen zum Halbfinalsieg von Deutschland gegen Niederlande

Stefan Kuntz (Trainer): "Ich finde wir haben ein wirklich tolles Spiel gezeigt. Es war wieder eine tolle erste Halbzeit. Mergim kriegt wahrscheinlich den goldenen Torpfosten von der U21-EM. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, klar wir sind Mitarbeiter vom DFB und ob zu Recht oder Unrecht gab es eine Menge auf die Ohren. Aber die Jungs, wir und der Staff, wir sind auch DFB und da muss ich sagen, das war heute klasse. Wir sind letztlich auch alle in einem Amateurverein groß geworden und in den NLZs oder Topvereinen gut geworden und das zusammen ist ja der Fußball und deswegen freut es mich einfach nur vom Herzen, dass wir das geschafft haben."

Kuntz: "Ich muss sagen, das ist alles aufgegangen"

... über Florian Wirtz: "Im Grunde genommen stecken hinter jedem Spieler so Einzelgeschichten, jeder zahlt zurück muss man fairerweise sagen, es ist keiner dabei, der enttäuscht. Das ist natürlich auch schwer für einen ganz jungen Mann, der mit wahnsinnigen Vorschusslorbeeren dann hierherkommt, ist noch nicht so lange in der Mannschaft, noch nicht so integriert. Wir haben heute eine kleine Umstellung gemacht, haben ihn auf eine andere Position gesetzt, auch in vielen Gesprächen mit ihm, wo er sich wohler fühlt. Ähnliches haben wir mit Mergim Berisha gemacht und haben heute einen anderen Aufbau gewählt über den Arne. Und ich muss sagen das ist alles aufgegangen. Die Jungs haben alle zurückgezahlt. Das ist schön zu sehen, weil es so ein Gesamterfolg ist."