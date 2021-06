Neuer Zoff beim DFB: Peter Peters kritisiert Rainer Koch

Koch spricht von "purem Rufmord"

Koch hatte am Mittwoch in einem Spiegel-Interview eine mediale Kampagne gegen seine Person beklagt und öffentlich von "purem Rufmord" gesprochen. Peters zeigte sich darüber verwundert. "Die Inhalte und dort geäußerten Meinungen sind nicht mit mir abgestimmt", erklärte der 58-Jährige: "Als Doppelspitze geht man so nicht miteinander um. Auch inhaltlich habe ich damit an vielen Stellen meine Probleme." Einige Dinge seien "nicht fair" oder schlicht "unwahr".