French Open, 2. Runde: Kohlschreiber glänzt - Koepfer winkt Federer-Duell

Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber trumpft bei den French Open in Paris groß auf: Der Routinier steht erstmals seit 2014 in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers.

Der 37 Jahre alte Augsburger, der zum 17. Mal in Serie in der französischen Hauptstadt am Start ist, setzte sich in seinem Zweitrundenduell gegen den Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 durch.

Kohlschreiber wehrt nervenstark Satzbälle ab

Koepfer glänzt - folgt Duell mit Federer?

Auch Dominik Koepfer hat in Paris nach einer überzeugenden Leistung zum ersten Mal die dritte Runde erreicht. Der 59. der Weltrangliste besiegte den in Roland Garros an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA überzeugend mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

Novak Djokovic sorgte bei den US Open für einen der größten Eklats der Tennis-Geschichte. © Imago

Im Achtelfinale gegen Pablo Carreno Busta schlug der Serbe beim Stand von 5:6 im ersten Satz entnervt einen Ball nach hinten und erwischte dabei eine Linienrichterin am Kehlkopf. Diese ging sofort zu Boden und rang anschließend nach Luft © Getty Images

Den dramatischen Szenen folgten minutenlange Diskussionen. Letztlich blieb den Offiziellen jedoch keine andere Wahl, als das Aushängeschild des Grand-Slam-Turniers zu disqualifizieren © Imago

Dies war aber beileibe nicht der erste Fehltritt eines Profis oder Tennis-Trainers. SPORT1 zeigt die größten Eklats der Tennis-Geschichte © SPORT1-Grafik: Zimmermann/Tirl/Getty Images/Imago/iStock

Anzeige

Im Oktober 2019 sorgte ein Sexismus-Eklat beim WTA-Turnier in Luxemburg in der Tennis-Szene für Aufsehen. Im Match von Julia Görges gegen Misaki Doi nutzte die Japanerin im ersten Satz beim Stand von 4:5 aus ihrer Sicht ein On-Court-Coaching © Getty Images

Dabei vergriff sich Dois Coach Christian Zahalka jedoch gewaltig im Ton: "Ich weiß, es ist so, als würde man gegen Karlovic (Aufschlagkönig der ATP-Tour, Anm. d. Red.) mit großen Brüsten spielen, aber sie wird nicht die ganze Zeit so aufschlagen" © SPORT1-Montage

Görges bekam davon nichts mit, verlor aber dennoch die drei Folgespiele und den Satz. Danach drehte Görges jedoch auf und gewann das Match nach drei Sätzen. Am Ende standen 21 Asse auf ihrem Konto © SPORT1

Laura Siegemund schrie 2017 beim Turnier in Charleston ein Ballmädchen unflätig an, um ihr Handtuch zu bekommen ("Give me the f…ing towel") und nahm eine medizinische Auszeit beim Aufschlag der Gegnerin © Getty Images

Anzeige

Das wohl größte Enfant terrible der Tennis-Geschichte, John McEnroe, erfand einst das Wort "shruck", damit er auf dem Court unbehelligt fluchen konnte. Doch selbst diese Wortneuschöpfung half dem Amerikaner 1990 bei den Australian Open nicht © Getty Images

Gleich drei Mal verstieß er gegen den Verhaltenskodex: Erst versuchte er eine Linienrichterin einzuschüchtern und kassierte eine Verwarnung, dann zerschmetterte er seinen Schläger, wofür er eine Punktstrafe bekam - und schlussendlich fluchte er über Schiedsrichter und Turnierdirektor, wofür er disqualifiziert wurde © Getty Images

Die Töne erklangen, Julia Görges schossen die Tränen in die Augen. Vor dem Fed-Cup-Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf Hawaii sollten wie immer die Nationalhymnen ertönen. Görges Tränen waren aber keineswegs von Stolz oder Patriotismus gefärbt © Getty Images

Es waren Tränen der Wut. Denn der Solist sang die Worte "Deutschland, Deutschland über alles", die erste Strophe des Deutschlandliedes, die von den Nationalsozialisten missbraucht wurde. Nach dem "Hymnen-Gate" ließ Andrea Petkovic (l.) enthemmt ihre Wut heraus © Getty Images

Anzeige

"Das war der Inbegriff der Ignoranz. Wir sind in 2017, wir sind im 21. Jahrhundert. Und dann kann und darf so etwas nicht mehr passieren", sagte Petkovic, "Ich habe mich noch nie in meinem Leben so respektlos behandelt gefühlt. Wenn wir irgendwo in Timbuktu spielen oder weiß der Geier wo, okay, aber in Amerika?" © Getty Images

Wie ein Boxer, der gerade verprügelt wurde, saß Schiedsrichter Arnaud Gabas auf seinem Stuhl und drückte sich eine dicke Eistüte unters Auge. Für die Verletzung war keine Faust verantwortlich, sondern ein Tennisball, den der Kanadier Denis Shapovalov aus Frust weggeschlagen hatte © Getty Images

Absichtlich geschah der Tennis-Knock-Out aber nicht. "Ich muss mich beim Schiedsrichter und allen Offiziellen entschuldigen. Mein Verhalten war nicht akzeptabel. Ich schäme mich", entschuldigt sich Shapovalov © Getty Images

Filigran und elegant - so wurde Tennis meistens wahrgenommen. Doch es geht auch brutal und rabiat zu: Das zeigte Michail Juschni 2008 bei seinem Auftritt gegen den Spanier Nicolas Almagro in Miami. Nach einem Fehlschlag im entscheidenden dritten Satz hämmerte sich der Russe seinen Schläger mehrmals mit voller Wucht an den Kopf © Getty Images

Anzeige

Die Selbstgeißelung hatte Folgen, Blut strömte über die Stirn. Ein Handtuch half bei der ersten Blutung, dann kam der Arzt und versorgte den Hitzkopf fachmännisch. Das Spiel gewann Juschni dann noch mit 7:6, 3:6 und 7:6. "Da bin ich wohl ein bisschen durchgedreht. Aber es hat geholfen. Ich hätte das vielleicht eher machen sollen", war sein Kommentar © Getty Images

Fünf Opfer hinterlässt Ryan Harrison beim Turnier in Indian Wells 2017. Der Amerikaner zerstörte innerhalb von wenigen Sekunden sein komplettes Schläger-Set. Folgen hatte der Ausraster aber nicht für den 24-Jährigen, das Match gegen Damir Dzumhur war zu diesem Zeitpunkt verloren © Getty Images

Auch Marcos Baghdatis gilt seit seinem Ausraster bei den Australian Open 2012 als Schläger-Killer. Der Zyprer schlug seine Arbeitsgeräte im Spiel gegen Stan Wawrinka kaputt, ohne Schläger drei und vier überhaupt aus der Verpackung zu nehmen © Getty Images

Den Leitspruch "In guten wie in schlechten Zeiten" nahm die Frau von Jeff Tarango bei Wimbledon 1995 zu wichtig, als sie Schiedsrichter Bruno Rebeuh ohrfeigte. Ihr Mann hatte sich lauthals über eine Entscheidung des Franzosen im Spiel gegen den Deutschen Alexander Mronz beschwert © Getty Images

Anzeige

Das Publikum buhte den US-Amerikaner aus. "Haltet die Klappe!", war Tarangos Antwort. Rebeuh verpasste ihm für das ungebührliche Verhalten einen Punktabzug. Tarango gab auf und stürmte vom Platz. Seine Frau rächte sich mit zwei Ohrfeigen. Ihr Gatte wurde danach für zwei Grand-Slam-Turniere gesperrt © Getty Images

Selbst die Weltbesten sind vor blinder Wut nicht gefeit. So auch Serena Williams bei den US Open 2009 im Halbfinale gegen Kim Clijsters. Beim zweiten Aufschlag von Williams zeigte die Linienrichterin an, dass sie die Linie übertreten hatte. Der Punkt ging an Clijsters, die dadurch zwei Matchbälle bekam © Getty Images

Williams schrie die Linienrichterin daraufhin wutentbrannt an, diese eilte sofort zur Hauptschiedsrichterin. Das Problem für Williams: Sie hatte bereits eine Verwarnung, bei einer zweiten sind Strafpunkte fällig, Clijsters würde das Spiel gewinnen © Getty Images

"Hast du Angst, weil ich gesagt habe, ich würde dich schlagen?", fragte Williams die Linienrichterin und ergänzte: "Es tut mir leid, aber es gibt viele Leute, die Schlimmeres gesagt haben." Für Turnier-Schiedsrichter Brian Earley (r.) war es schlimm genug. Williams flog raus – ihren Titel konnte sie nicht verteidigen © Getty Images

Anzeige

Nick Kyrgios wäre mit seinen Ausrastern locker eine eigene Top Ten wert. Doch ein Eklat des Australiers blieb besonders im Gedächtnis. In seinem Zweitrunden-Match in Montreal 2015 gegen Stan Wawrinka tätigte Kyrgios eine Aussage, die seine ordinärsten Schimpfwörter übertrifft © Getty Images

"Kokkinakis (Thansi Kokkinakis, Anm. d. Red.) hat deine Freundin geknallt. Entschuldige, dass ich dir das sage, Kumpel", tönte Kyrgios laut genug, dass ein Feld-Mikrofon alles aufnehmen konnte. Kyrgios gewann das Duell, weil Wawrinka verletzungsbedingt aufgab, bekam aber später eine Geldstrafe © Getty Images

Mit nur 18 Jahren stand Martina Hingis im Finale der French Open 1999. Die Gegnerin? Keine geringere als Altmeisterin Steffi Graf. Der Druck war der jungen Schweizerin offenbar zu groß... © Getty Images

...als der Schiedsrichter einen Ball im Aus sah, brach Hingis mit der Etikette, ging auf Grafs Seite und begutachtete den Abdruck im Sand selbst. Das Publikum bedachte sie mit wilden Pfiffen. Hingis verlor ihre Linie und das Match - am Ende blieben nur Tränen © Getty Images

Anzeige

Ein Tritt mit blutigen Folgen: David Nalbandian machte seinem Ärger Luft und drosch mit dem Fuß mit voller Wucht gegen eine kleine Werbebande. Dabei erwischte der Argentinier einen Linienrichter, dessen Schienbein zu bluten begann. Der Ausraster beim Match im Londoner Queen's Club gegen Marin Cilic hatte die Disqualifikation Nalbandians zu Folge © Getty Images

Einen der legendärsten Ausraster leistete sich Jimmy Connors. Bei den US Open 1991 beschimpfte er den Schiedsrichter nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung mehrmals und wollte ihn rauswerfen. "Ich bin 39 Jahre alt und reiße mir hier den Hintern auf und du machst so etwas. Verschwinde aus dem Stuhl!", schrie der Amerikaner. Die Worte Arsch, Hurensohn und Missgeburt folgten © Getty Images

Fabio Fognini sorgte mit einer verbalen Entgleisung bei seinem Drittrunden-Match in Wimbledon für einen weiteren Tennis-Eklat im letzten Jahr. Der Italiener muss sich Tennys Sandgren in drei Sätzen geschlagen geben. Doch nicht das Aus, sondern die Verlegung seines Matches auf Court 14 brachten ihn zur Weißglut © Getty Images

"Verdammte Engländer, verdammt. Wirklich, verdammt", rief Fognini in seiner Muttersprache, wie TV-Aufnahmen zeigen. Der Italiener weiter: "Ich wünschte, in diesem Klub würde eine Bombe explodieren" © Getty Images

Anzeige

Fognini bekam dafür eine geradezu lächerliche Strafe: 2.700 Euro musste er für seine Schimpftirade zahlen ©