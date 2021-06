Manchester City: Agüero-Vater wirft Pep Guardiola Unehrlichkeit vor

Der erboste Vater schimpfte weiter über Guardiola: "Er möchte der Protagonist in dem Klub sein und nicht die Spieler. Von einem Tag auf den anderen tauscht er die Spieler, das Mittelfeld, du weißt nie, ob du die erste Wahl bist oder nicht."

Guardiola lässt Agüero bei City ziehen

Wie ein Spieler eingeschätzt wird, hänge immer nur am aktuellen Trainer, das sei aber laut del Castillo überall so: "Sie sagen, deine Zeit in dem Klub ist abgelaufen und deine einzige Option ist es dann, den Klub zu verlassen."