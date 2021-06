WWE-Aus für Braun Strowman: Neuer Riese Omos als Verhängnis?

Braun Strowman "zwei Jahre über dem Zenit"?

Das Portal Fightful hatte bereits berichtet, dass Strowmans für WWE-Verhältnisse hoch dotierter Millionen-Dollar-Vertrag ein Faktor bei dem überraschenden Rauswurf war. Dies berichtet nun auch der Wrestling Observer , ein anderes Leitmedium der Branche - fügt aber an, dass Strowmans Stern bei den Verantwortlichen um Boss Vince McMahon zuletzt generell gesunken war.

In der aktuellen Ausgabe seiner Radioshow schildert Observer-Chef Dave Meltzer, dass ihm aus WWE-Kreisen vermittelt wurde, dass Strowman aus Sicht der Ligaoberen "zwei Jahre über seinem Zenit" gewesen wäre.

Im Zusammenspiel mit seinem teuren Vertrag sei das sein Verhängnis gewesen, die Kosten-Nutzen-Rechnung sei also zu Ungunsten des 37-Jährigen ausgefallen.

Nicht aus der Nische bei WWE ausgebrochen

Das Problem Strowmans, grob umrissen: WWE hat seine Stärke in einer bestimmten Nische gesehen, als Power-Wrestler, der von seiner beeindruckenden Körpergröße gelebt hat.

Er hätte es nicht geschafft, sich als Wrestler und Charakter so zu entwickeln, dass er aus dieser Nische ausgebrochen wäre - und wie es aussieht, ist WWE dabei, die Nische anders zu besetzen.

WWE plant offenbar, den 2,20-Meter-Hünen Omos - aktuell Tag-Team-Champion bei der Montagsshow RAW an der Seite von AJ Styles - größer herauszubringen. Neben dem 17 Zentimeter größeren Ex-Basketballer hätte Strowman in seiner Rolle als "Monster among Men" etwas deplatziert gewirkt. Und eine andere Rolle sah WWE nicht für ihn.