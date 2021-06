Robert Lewandowski vom FC Bayern von Kollegen zum Spieler der Saison gewählt

Robert Lewandowski wird in der von der Spielergewerkschaft VdV durchgeführten Wahl ausgezeichnet. Auch weitere Bayern-Spieler dürfen sich freuen.

Robert Lewandowski ist von den Bundesliga-Kollegen zum Spieler der Saison gewählt worden. Das teilte der FC Bayern München am Donnerstag mit.

In der von der Spielergewerkschaft VdV durchgeführten Abstimmung setzte sich der Pole mit 75,9 Prozent der Stimmen klar vor Erling Haaland (BVB/7,1%) und Bayern-Teamkollege Thomas Müller (3,5%) durch. Die Fans hatten sich bei der von Liga und dem Spielehersteller EA Sports organisierten Wahl zum Team of the season zuletzt überraschenderweise für Haaland entschieden.