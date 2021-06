Skandal-Profi Nicklas Bendtner beendet seine Karriere

Liebes-Aus! Bendtners Ex schwärmt nun für Spiderman

Nicklas Bendtner verkündet sein Karriereende. der Däne ist das verschwendeteste Talent Europas in den vergangenen Jahren. "Der Lord" fiel mit Skandalen auf.

Damals stand die Legende des FC Arsenal in einem Trainingsspiel dem damals jungen Dänen mit dessen Auswahl der Jugendakademie der Gunners gegenüber. Die beiden gerieten heftig aneinander. Nach Abpfiff nahm sich Henry den Jugendspieler zur Brust und hielt ihm laut Bendtner einen zweistündigen Monolog: "Ich wusste nicht, dass so viele Worte in ihm drinsteckten."