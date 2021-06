RB Leipzig: Alexander Sörloth zu Trabzonspor? Fans mit Ansturm auf Norweger

Die Anhänger des türkischen Erstligisten wollen den Angreifer unbedingt zurückhaben - auch wenn dieser in seiner ersten Bundesliga-Saison bei RB Leipzig oft große Probleme hatte.

Doch seitdem Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Klub Trabzonspor, an den er im August 2019 vor seinem Leipzig-Transfer verliehen worden war, die Runde machen, spielen die Fans des Vereins völlig verrückt.

So kommentierten die Anhänger von Trabzonspor seinen jüngsten Instagram-Post unglaubliche 3,2 Millionen Mal, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

Sörloth wehrt sich gegen Fan-Ansturm

Geholfen hat es wohl wenig, denn auch unter dem Post finden sich tausende Nachrichten, die ihn zur Rückkehr in die Türkei bewegen wollen.

Während Sörloth für Leipzig mit fünf Toren und zwei Vorlagen eher enttäuschte, traf er in der Türkei wie am Fließband. In 49 Pflichtspielen erzielte er 33 Tore und bereitete elf weitere vor.