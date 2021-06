Tokio-Fahrer führen DTTB-Aufgebot für EM an

Erwartungsgemäß mit Rekordchampion Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov an der Spitze reist der Tross des DTTB zur Einzel-EM in Warschau.

Frankfurt am Main (SID) - Erwartungsgemäß mit Rekordchampion Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln) an der Spitze reist der Tross des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) zur Einzel-EM in Warschau (22. bis 27. Juni). Neben den beiden Topstars gehören auch alle weiteren sechs Olympia-Fahrer zum DTTB-Aufgebot für den einzigen hochwertigen Testwettkampf vor den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).