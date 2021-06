England: Jude Bellingham verzaubert Nationaltrainer Gareth Southgate

Selbst Pep Guardiola hatte vor einigen Wochen seine Bewunderung ausgedrückt und nach dem 2:1-Rückspielsieg der Skyblues gegen den BVB in der Champions League gesagt: "Er ist dermaßen gut, ein fantastischer Spieler. Ich habe gesehen, wie er den Innenverteidigern zuruft, dass er den Ball haben will, wie er den Ball verlangt. In dem Alter ist das unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 ist. Vielleicht ist er ein Lügner."

Southgate schwärmt von Bellingham

Der Nationaltrainer Englands konnte am Mittwochabend nach dem 1:0 im Testspiel gegen Österreich nicht anders. So sprudelte das Lob des Coaches über Bellingham und Bukayo Saka heraus.

Bellingham überzeugt gegen Österreich

Southgate: "Man kann ihn nur bewundern"

Das Vertrauen von Southgate in Bellingham ist also riesig!

Dabei war der Youngster, der für die Partie von Henderson die Nummer acht bekam, erst zum dritten Mal für England im Einsatz. Bellingham debütierte erst am 23. November 2020 beim 3:0 gegen Irland. Nun wirkt es bereits so, als wäre er seit Jahren dabei. ( SERVICE: Alles zum DFB-Team )

Bellingham beim BVB sofort gesetzt

Er ist nun der jüngste englische Spieler, der in der Champions League in der Startelf stand. Zudem ist er jüngster Engländer mit einem Treffer in der Königsklasse. Auch im Nationalteam ist der Teenager historisch unterwegs. Seit Wayne Rooney im September 2003 war kein Akteur der Three Lions bei einem Länderspiel jünger.