Thomas Müller gibt DFB-Comeback: SPORT1 hörte genau hin

Müller übernimmt direkt Verantwortung

Müller war in der leeren Tivoli Arena in Innsbruck am lautesten zu hören. Der Bayern-Star gab Kommandos, dirigierte seine Nebenleute, pushte, feuerte an und ging immer wieder mit viel Tempo in die Halbräume (Müller mit Fauxpas nach Remis).