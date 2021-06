FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge über Abschied, Struth und CL-Finale 2012

Karl-Heinz Rummenigge verlässt den FC Bayern früher als gedacht. Der Vorstandsvorsitzende begründet seine Entscheidung und blickt auf die Erfolge in München zurück.

Eine Ära geht zu Ende - und das ein bisschen früher als gedacht: Karl-Heinz Rummenigge verlässt den FC Bayern in Kürze.

Für den 65-Jährigen ist jetzt der "strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt", wie er im Interview mit dem kicker erklärte. Man solle gehen, wenn es am schönsten ist, betonte Rummenigge. "Und diese sieben Titel seit Juni 2020, die lassen sich nun mal schlecht toppen." (BERICHT: Was der Rummenigge-Abschied für den FC Bayern bedeutet)

Rummenigge: Kahn für Nachfolge "bereit"

Rummenigge habe sich an der Trainersuche bewusst nicht mehr beteiligt und wollte den neuen Coach auch in seinem ersten halben Jahr nicht noch begleiten. Denn: "Dann hätte hinter Oliver Kahn immer noch ein Schatten gelauert, der am Ende noch irgendetwas hätte besser wissen wollen oder müssen", stellte der Ex-Profi klar. (Kahn reagiert auf Rummenigges Abschied)