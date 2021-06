Arturo Vidal droht Ärger nach Verletzung von Corona-Protokoll

Vidal hielt sich offenbar nicht an strikte Regeln

Das Problem: Vidal soll sich nicht an die strikten Regeln gehalten haben, zahlreiche Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen den 34-Jährigen bei verschiedenen, privaten Zusammenkünften.

Laut der chilenischen Tageszeitung La Tercera soll Vidal bereits am Tag seiner Ankunft in Chile am Abend mit vier Freunden in einem Restaurant gewesen sein.