NBA: Kleber mit Dallas vor Einzug in die zweite Play-off-Runde

Frankfurt am Main (SID) - Die Dallas Mavericks mit Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber stehen in der nordamerikanischen Profiliga NBA vor dem erstmaligen Einzug in die zweite Play-off-Runde seit der Meisterschaft vor zehn Jahren. Die Texaner setzten sich im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie bei den Los Angeles Clippers mit 105:100 durch und gingen wieder mit 3:2 in Führung.