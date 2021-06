Formel 1: Zoff zwischen Toto Wolff und Helmut Marko geht weiter

Der Zoff zwischen Toto Wolff und Helmut Marko geht in die nächste Runde!

Bereits in den letzten Wochen gerieten die beiden ehemaligen Rennfahrer aneinander, unter anderem ging es um die Nachwuchsförderung und die " Flexiwings-Affäre ".

Wolff: "Helmut ist unsere beste Waffe"

Nun hat Mercedes-Teamchef Wolff in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachgelegt. Red Bull mache sich "intern enorm Druck", was der Grund sein könne, warum häufiger in Richtung Mercedes gestichelt wird, erklärte Wolff. "Auch das ist ein Vorteil für uns. Helmut ist unsere beste Waffe. Das hat Niki Lauda immer gesagt. Jede Attacke von außen festigt uns als Team."