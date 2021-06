Passend zu Ruhr Games und Finals: Sportland.NRW im neuen Gewand

Der Zeitpunkt für den Relaunch wurde passend gewählt: Einen Tag vor dem Start der Ruhr Games und der Finals in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag hat sich der Internetauftritt von Sportland.NRW im neuen Gewand präsentiert.

Die Website gliedert sich in die Bereiche "Sport in NRW", "Sport machen", "Sport erleben" und "Sport fördern". Der Auftritt wird in den Sozialen Medien durch einen neuen Kanal @sportland.nrw bei Instagram begleitet. Ausgewählte Inhalte sind bereits zum Start in Englisch, Französisch, Niederländisch und Türkisch, in Leichter Sprache und Gebärdensprache verfügbar.