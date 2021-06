Nächster Schwerpunkt: Löw will Chancenverwertung verbessern

Nach dem 1:1 gegen Dänemark will Bundestrainer Joachim Löw den Schwerpunkt im Training auf die Chancenverwertung legen.

16 Schüsse, zweimal Aluminium - aber nur ein Tor: Nach dem 1:1 (0:0) im ersten EM-Test gegen Dänemark will Bundestrainer Joachim Löw den Schwerpunkt im Training auf die Chancenverwertung legen. "Das Problem begleitet uns schon lange", sagte Löw nach dem Unentschieden in Innsbruck.

Ab Freitag will er das Thema Offensive "eingehend" angehen. Dann dürfte Löw bis auf den gerade erst genesenen Leon Goretzka und womöglich den angeschlagenen Emre Can (Adduktoren) alle Spieler an Bord haben.