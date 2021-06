Nationalmannschaft: Mats Hummels und Emre Can leicht verletzt

Alle gesetzt? So plant Löw mit dem Bayern-Block

Mit zwei angeschlagenen BVB-Stars geht die deutsche Nationalmannschaft in die kommenden Tage. Emre Can und Mats Hummels dürften allerdings bald wieder einsatzbereit sein.

Grund dafür ist einerseits die wiederkehrende Abschlussschwäche der DFB-Elf - andererseits aber auch die Verletzungen der beiden BVB-Stars Mats Hummels und Emre Can. ( Löw sieht "Licht und Schatten" )

Can, der eigentlich für die Stammelf vorgesehen war und von Florian Neuhaus vertreten wurde, musste kurzfristig wegen Problemen im Adduktorenbereich passen. Deshalb stand Can auch in Seefeld nicht auf dem Trainingsplatz, sondern arbeitete im Zelt.