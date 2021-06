EM-Testspiele: DFB-Gegner Frankreich siegt klar - Niederlande patzen

Deutschlands Gruppengegner Frankreich präsentiert sich schon gut in Form. Antoine Griezmann gelingt ein Traumtor, Rückkehrer Karim Benzema agiert glücklos.

Mehr als fünfeinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Länderspiel scheiterte Rückkehrer Karim Benzema vom Elfmeterpunkt, feierte mit der Équipe tricolore aber in der EM-Vorbereitung einen lockeren 3:0 (1:0)-Sieg über Wales.

Für Deutschlands Gruppengegner trafen Kylian Mbappé (34.), Antoine Griezmann (47.) nach sehenswerter Hackenvorlage von Mbappé mit einem Schlenzer unter die Latte und Ousmane Dembélé (79.) per Abstauber nachdem Pechvogel Benzema nur den Pfosten getroffen hatte. Nach einer Roten Karte gegen Neco Williams wegen eines Handspiels (26.) spielten die Franzosen über eine Stunde in Überzahl. Den fälligen Elfmeter vergab Benzema.

Depay verhindert Oranje-Pleite gegen Schottland

Jack Hendry (11.) und Kevin Nisbet (64.) schockten den Favoriten mit ihren Treffern. Memphis Depay (17., 89.) bewahrte Oranje im Estadio Algarve in Portugal immerhin vor einer Niederlage. Bondscoach Frank de Boer nutzte den Test gegen die Schotten, um zahlreichen Spielern Einsatzzeiten zu geben.

England schlägt Österreich knapp

Mit Jude Bellingham von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in der Startelf hat die englische Nationalmannschaft Österreich in der Vorbereitung auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) geschlagen.

In Middlesbrough gewannen die Three Lions 1:0 (0:0), Bukayo Saka vom FC Arsenal erzielte das Tor des Tages (57.). RB-Profi Marcel Sabitzer verpasste mit einem Pfostenschuss (81.) den Ausgleich. Alessandro Schöpf von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hatte in der Nachspielzeit eine weitere Chance.