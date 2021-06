Deutschland - Dänemark: Einzelkritik mit Müler, Hummels, Klostermann

Klostermann kann nicht überzeugen

Hummels als wäre er nie weg gewesen

NIKLAS SÜLE: Anfangs mit einem Fehlpass-Bock, danach aber sehr solide. Die fehlende Spielpraxis merkte man dem Bayern-Star, der nach einem Muskelfaserriss noch Trainingsrückstand hat, nicht an. Sehr präsent in den Zweikämpfen und mit gutem Stellungsspiel. Dass Löw ihn brachte, ist ein Vertrauensbeweis. SPORT1-Note: 2

Gosens und Neuhaus punkten nicht nur beim Tor

JOSHUA KIMMICH: Antreiber im Mittelfeld. Total bissig in den Zweikämpfen. In der ersten Halbzeit mit zwei super Hereingaben – unter anderem auf Müller, der aber zu wenig Druck hinter den Kopfball bekam (14.). Zog einmal den Zorn von Sané auf sich, weil er ihn anbrüllte. SPORT1-Note: 2,5

Gnabry und Sané glücklos

LEROY SANÉ (bis 86.): Der Dribbelkünstler hatte in der 28. Minute eine dicke Chance, war allerdings zu überrascht, als der Ball plötzlich vor ihm landete. In der Anfangsphase noch mit guten Tempo-Dribblings, danach hing er aber etwas durch. Mit einem unnötigen Frust-Foul gegen Daniel Wass (57.). Wurde durch Jonas Hofmann ersetzt. SPORT1-Note: 3

Müller haucht dem Team neues Leben ein

THOMAS MÜLLER: "Radio Müller" ist zurück im DFB-Team – und überzeugte. In knallpinken Schuhen gab der Bayern-Star den Ton an. Er trieb an, kommunizierte viel und gab Kommandos. Lief enorm viel und ging immer wieder mit Power ins Gegenpressing. Der Rückkehrer hauchte der Mannschaft leben an. SPORT1-Note: 2,5