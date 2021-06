Erster EM-Härtetest: Deutschland 1:1 gegen Dänemark

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten EM-Härtetest einen Sieg verspielt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten EM-Härtetest einen Sieg verspielt. Bei der Rückkehr der alten Leitwölfe Thomas Müller und Mats Hummels kam der dreimalige Europameister am Mittwoch in Innsbruck zu einem 1:1 (0:0) gegen Dänemark.