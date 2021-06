BBL-Playoffs: Bayern München gewinnt Spiel drei gegen Ludwigsburg

Der Traum vom Double lebt! Bayern München steht in den Playoffs der easyCredit BBL vor dem Finaleinzug. Ein Lauf im dritten Viertel entscheidet Spiel drei.

Auf dem Weg zum erhofften Double fehlt Pokalsieger Bayern München in der easyCredit BBL nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale.

Im dritten Spiel des Playoff-Halbfinales gegen die MHP Riesen Ludwigsburg holte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri einen 81:78 (37:39)-Zittersieg und führt in der Best-of-five-Serie 2:1. Damit haben die Bayern zwei Matchbälle. ( Service: Ergebnisse der BBL )

Für Bayern-Trainer Trinchieri zählt nur der Sieg

"In den letzten zwei Minuten haben wir den Stecker gezogen", sagte der Italiener Trinchieri bei MagentaSport. In der späten Saisonphase mit vielen Spielen in den Beinen könne man aber "nicht glänzen, nur Siege zählen. Ein Sieg ist ein Sieg."