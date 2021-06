Antonio Rüdiger zum zweiten Mal Vater

Nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea am vergangenen Samstag ist der Nationalspieler zum zweiten Mal Vater geworden.

Am Mittwoch traf der Abwehrspieler auch im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol ein. Beim EM-Test gegen Dänemark in Innsbruck fehlte Rüdiger noch.