Sport1: FC Bayern verlängert mit Choupo-Moting

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München wird den auslaufenden Vertrag mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting um zwei Jahre verlängern. Nach Sport1-Informationen wird die Unterschrift des 32-Jährigen zeitnah erfolgen. Trainer Julian Nagelsmann will Choupo-Moting als Backup für Weltfußballer Robert Lewandowski keinesfalls verlieren.

Laut Sport1 sollen Choupo-Moting fünf konkrete Anfragen anderer Vereine vorgelegen haben. In seiner Premieren-Saison in München erzielte er in 32 Pflichtspieleinsätzen neun Tore.