EM-Test gegen Dänemark: Hummels und Müller kehren zurück

Hummels und Müller kehren in die Startelf zurück © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bundestrainer Joachim Löw setzt im ersten Test für die Fußball-EM wie erwartet von Beginn an auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller. Das Duo trägt gegen Turnierteilnehmer Dänemark in Innsbruck (21.00 Uhr/RTL) erstmals seit November 2018 und dem 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande wieder das DFB-Trikot.