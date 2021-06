Zwangspause für Speer-Ass Johannes Vetter - Olympia nicht in Gefahr

Der zuletzt überragende Speerwurf-Star Johannes Vetter muss sieben Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio eine Wettkampfpause einlegen.

Der deutsche Rekordhalter, der mit einer Weite von 96,29 m jüngst eine Weltjahresbestleistung aufgestellt hat, wird von einer "diffusen Muskelverletzung" ausgebremst, hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Vetters Start bei Olympia sei aber nicht gefährdet.

"Es besteht für mich kein Grund, nervös zu werden. Die Untersuchungen zeigen Flüssigkeitseinlagerungen. Olympia ist im Fokus und wir bleiben daher vorsichtig", sagte der 28-Jährige, der die deutschen Meisterschaften am Wochenende ausfallen lässt: "Eventuell werde ich jetzt erst mal für 96,29 Euro Grillfleisch holen und mit ein paar Freunden am Baggersee chillen und meine Heilung beschleunigen. Empfang habe ich dort auch, so kann ich die Entscheidungen verfolgen."