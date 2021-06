Wolfsburg wohl an Kölns Bornauw interessiert

VfL Wolfsburg will womöglich Sebastiaan Bornauw (r.) © AFP/SID/INA FASSBENDER

VfL Wolfsburg ist offenbar an einer Verpflichtung des belgischen Innenverteidigers Sebastiaan Bornauw vom 1. FC Köln interessiert.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist offenbar an einer Verpflichtung des belgischen Innenverteidigers Sebastiaan Bornauw vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln interessiert. Dies berichtet das Fachmagazin kicker am Mittwoch, demnach sei Bornauw (22) nicht abgeneigt, den Schritt nach Wolfsburg zu gehen. Dort könnte der Nationalspieler in der Champions League auflaufen, während Köln auch die kommende Saison mit dem Ziel Klassenerhalt angehen wird.