Nationalmannschaft: Antonio Rüdiger im EM-Trainingsquartier angekommen

Die Trainingsgruppe von Bundestrainer Joachim Löw wächst weiter. Am Mittwoch trifft der erste Champions-League-Sieger in Seefeld ein.

"Willkommen, Champion!", twitterte der Mannschaftsaccount des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch vor dem Länderspiel gegen Dänemark in Innsbruck ( Testspiel Deutschland - Dänemark ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

Werner, Havertz und Gündogan werden am Donnerstag erwartet

Am Donnerstag werden Rüdigers Teamkollegen Timo Werner und Kai Havertz, einziger Torschütze im Champions-League-Finale von Porto gegen Manchester City am vergangenen Samstag, in Seefeld/Tirol erwartet. Auch City-Profi Ilkay Gündogan soll dann anreisen.