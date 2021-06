Anzeige

WWE entlässt Braun Strowman, Aleister Black, Lana und weitere Stars Entlassungs-Hammer bei WWE

M. Hoffmann

Die Wrestling-Liga WWE trennt sich völlig überraschend von einer Reihe größerer Namen - darunter Braun Strowman, Aleister Black und Lana.

Kurz vor der Rückkehr in den Tour-Betrieb hat der Wrestling-Marktführer WWE völlig überraschend eine Reihe größerer Stars entlassen.

Neben Strowman hat es auch den Niederländer Aleister Black erwischt, der erst vor eineinhalb Wochen ein groß inszeniertes Comeback bei der Hauptshow Friday Night SmackDown gefeiert hatte. Zudem trennt sich WWE auch von Lana, Seth Rollins' früherem Jünger Murphy, Ruby Riott und Santana Garrett.

Üblicherweise gilt bei WWE-Entlassungen aus dem RAW- oder SmackDown-Kader eine 90-tägige "no compete clause", eine Nichtantrittsklausel für andere Promotions.

WWE entlässt Braun Strowman kurz nach großem Titelmatch

Der frühere Kraftsportler Braun Strowman (bürgerlich: Adam Scherr) war seit 2013 unter WWE-Vertrag, nachdem er von dem soeben zum Konkurrenten AEW gewechselten Mark Henry entdeckt worden war. Der 37-Jährige debütierte 2015 als Teil der Wyatt Family an der Seite von Bray Wyatt (The Fiend) und dem im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen Luke Harper (Brodie Lee), in deren Schatten er zu einem Hoffnungsträger für größere Aufgaben gereift war.

Mit einer Fehde gegen Topstar Roman Reigns und spektakulären Inszenierungen, in denen Strowman (mit Hilfe technischer Tricks) tonnenschwere Fahrzeuge umwarf und einmal in einem Match gegen Big Show den Ring unter sich zusammenkrachen ließ, wurde er in Richtung Main Event gepusht und hielt sich dort, obwohl es bisweilen auch Kritik wegen handwerklicher Mängel im Ring auf sich zog.

Die Entlassung Strowmans ist auch deshalb ein Schocker, weil der Werdegang des 2,03-Meter-Hünen als eine Art persönliches Projekt von WWE-Boss Vince McMahon galt. Strowman selbst schwärmte in Interviews in höchsten Tönen vom Unternehmenschef und berichtete von Unterredungen, in denen McMahon ihm gesagt hätte, dass er noch zehn Jahre mit ihm planen würde.

Aleister Black von WWE-Aus geschockt

Aus dem Nichts kommt auch das WWE-Aus für Black, vor allem auch in der deutschen Wrestling-Szene früher bekannt als Tommy End: Soeben erst schien er nach sechsmonatiger Abwesenheit eine tragende Rolle bei der Freitagsshow SmackDown zu bekommen.

Blacks Charakter war wochenlang mit einer Reihe aufwändig produzierter Videoclips unter dem Banner "Tales of the Dark Father" neu eingeführt worden. Er verarbeitete darin auch seine reale Familiengeschichte und das gespaltene Verhältnis zu seinem Vater, der einer Sekte angehörte. Das Comeback startete mit einer Attacke auf Publikumsliebling Big E, die diesen die Chance auf den Wiedergewinn des Intercontinental-Titels kostete.

Anstelle der erwarteten Fehde gegen Big E folgt nun das plötzliche Aus, das auch Black geschockt hat. "Ich sammele noch meine Gedanken, denn das kam komplett aus heiterem Himmel, denn den Dark-Father-Charakter haben wir gerade erst gestartet, aber das war's" schrieb Black bei Twitter - und dankte den WWE-Fans dafür, "dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, etwas zu erschaffen und ihnen ein paar Teile meiner selbst zu offenbaren".

Blacks Entlassung wirft auch die Frage nach dem Status seiner Ehefrau Zelina Vega auf, über die erst kürzlich berichtet wurde, dass sie nach ihrer Entlassung im vergangenen Herbst auf dem Weg zurück zu WWE sei.

Ein Jahr nach Rusev muss auch Lana gehen

Ein weiteres prominentes Opfer der Welle ist Lana, die Ehefrau des früheren Rusev, der nach seiner WWE-Entlassung 2020 mittlerweile als Miro bei AEW einen vielversprechend begonnenen Neustart hingelegt hat und dort nun als TNT-Champion regiert.

Lana, deren größte Rolle bei WWE die als manipulative Begleiterin ihres Mannes war - unter anderem auch bei dessen großen WrestleMania-Auftritt im Panzer gegen Superstar John Cena 2015 -, war nach Rusevs Aus bei WWE verblieben. Die Promotion rückte sie im vergangenen Jahr sogar noch einmal neu ins Zentrum, auf recht eigenwillige Weise: Sie wurde immer wieder Opfer von Attacken der schwergewichtigen Nia Jax, die Lana Woche für Woche durch Tische warf - bis es schließlich zu einer kleinen Revanche im Ring kam.

Im vergangenen Jahr hatte Lana eine schwere Zeit zu überstehen, als beide ihrer Elternteile schwer an Corona erkrankt waren. Bei WWE war sie zuletzt im Tag Team mit Naomi, der Ehefrau von Jimmy Uso unterwegs.

Miro, der schon bei seinem AEW-Debüt Sticheleien gegen WWE losließ, setzte auch nun einen vielsagenden Tweet ab: "Du kannst nicht mit den Adlern fliegen, wenn du mit den Truthähnen rumhängst."

Auch Murphy, Ruby Riott, Santana Garrett weg

In einer offensichtlicheren Karriere-Krise waren Murphy und Riott, die von WWE zuletzt nur noch selten eingesetzt worden waren. Der frühere Cruiserweight-Champion Murphy hatte im vergangenen Jahr eine größere Rolle als Jünger von Seth Rollins in dessen Rolle als "Monday Night Messiah" bekommen hatte.

Er hing allerdings in der Luft, als die Story um seine Loslösung von Rollins und die romantische Verbindung mit Rey Mysterios Tochter Aliyah abrupt und ohne Ergebnis und Erklärung abgebrochen wurde - was anscheinend damit zusammenhing, dass die als Fehdengegner vorgesehene Gruppierung um King Corbin durch die ebenso abrupte Entlassung von Mitglied Steve Culter gesprengt worden war.

Riott hatte im vergangenen Jahr ihr Team The Riott Squad mit Liv Morgan neu aufleben lassen. Sein letztes größeres Match hatte das Duo bei WrestleMania 37, als sie vergeblich um eine Chance auf die Tag-Team-Titel der Damen kämpften.