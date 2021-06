HSV: Belastung "lässt sich nicht ins Unendliche fortsetzen"

Der Hamburger SV sieht sich in der Coronakrise an der Grenze seiner finanziellen Belastbarkeit angekommen.

"Das jetzt ablaufende Jahr war aufgrund der Pandemie in der wirtschaftlichen Betrachtung an Herausforderung und Anspruch nicht zu überbieten", sagte HSV-Vorstand Frank Wettstein am Mittwoch auf der Vereinshomepage: "Mittlerweile beträgt der durch Corona realisierte oder noch zu erwartende Umsatzeinbruch für den HSV mehr als 60 Millionen Euro. Das ist weit mehr als im Abstiegsfall."