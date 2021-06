7er-Rugby-EM: Deutsche Auswahl will "den Titel erfolgreich verteidigen"

Das Wolfsrudel geht wieder auf die Jagd: Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft geht die Mission Titelverteidigung bei der EM-Serie optimistisch an

Das Wolfsrudel geht wieder auf die Jagd: 18 Monate nach dem letzten internationalen Wettkampf geht die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft die Mission Titelverteidigung bei der EM-Serie optimistisch an. In dem durch zahlreiche Absagen dezimierten Teilnehmerfeld gilt die als Wolfpack (Wolfsrudel) getaufte Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) als Mitfavorit. Nach der pandemiebedingten Pause und nur drei Testspielen steht das DRV-Team vor dem Turnierstart allerdings vor einigen Fragezeichen.

"Es gibt keinen Ersatz für Vorbereitungsspiele gegen andere Topnationen. Demnach ist es schwierig einzuschätzen, in welcher Form wir uns derzeit befinden", sagte Bundestrainer Damian McGrath dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Auftakt am Samstag in Lissabon. Die fehlende Spielpraxis soll mit den Grundtugenden der Sportart aufgefangen werden. "Der Zusammenhalt auf und neben dem Platz ist unsere große Stärke", betont der Engländer McGrath: "Wir wollen den Titel erfolgreich verteidigen."