DFB-Team: Stimmen zum Testspiel gegen Dänemark mit Löw und Müller

Löw will "an den richtigen Schrauben drehen"

"Es war schon Licht und Schatten, wir haben lange gut verteidigt, aber machen uns natürlich das Leben selber schwer, in dem wir nicht das 2:0 machen. Dass manche Dinge in der Vorbereitung nicht so perfekt laufen, war aber klar. Ab Freitag sind wir wieder vollzählig im Training und haben dann über eine Woche Zeit, an den richtigen Schrauben zu drehen, und dann schauen wir, dass wir bis Frankreich bereit sind. Die Konstanz über 90 Minuten, das ist ein Thema. Es war aber kein Rückschlag."

Müller sieht "viel Gutes"

"Es war intensiv. Viel Gutes gesehen, aber natürlich hatten wir auch eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo wir nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen sind in der Zentrale, wo die Dänen sich ein-, zweimal gut gelöst haben. Schwer zu bewerten, ich hatte auf dem Platz viel zu laufen, deswegen habe ich die Analyse nicht ganz so exakt parat. Was ich mitbekommen habe, ist, dass wir in unseren Offensivaktionen relativ klar waren. Bei den Lattentreffern haben wir nicht so viel falsch gemacht, hätten mit einem Quäntchen Glück auch reingehen können. Ich glaube, einmal hatten wir auch mit dem Schiri Glück, es hat schon so ein bisschen nach Elfmeter ausgesehen."