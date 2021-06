Deutsche Nationalmannschaft nur 1:1 gegen Dänemark - Neuhaus trifft

Neuhaus trifft nach Gosens-Flanke

An einem verregneten Mittwochabend griffen bei weitem noch nicht alle Rädchen reibungslos ineinander, allerdings fehlten auch entscheidende Bausteine in Löws vermeintlicher EM-Aufstellung für das Duell mit dem Weltmeister Frankreich.

Can fehlt kurzfristig

Emre Can fehlte am Mittwoch wegen Adduktorenproblemen, das Quartett aus dem Champions-League-Finale wird am Donnerstag komplett in Seefeld/Tirol erwartet. Rüdiger, der ganz frisch zum zweiten Mal Vater ist, traf schon am Mittwochnachmittag im Trainingsquartier ein.