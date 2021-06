Fußball-EM: Seehofer setzt sich für Ausnahme bei Einreiseregeln ein

Horst Seehofer will Ausnahmen für die Fußball-EM © AFP/SID/ANNEGRET HILSE

Es werde derzeit "geprüft, welche eng begrenzten Anpassungen an den Einreisebestimmungen für die Teilnehmer vorzunehmen sind", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch: "Deutschland wird seinen Teil leisten, damit dieses Ereignis gelingen kann."

Die vier England-Legionäre Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz müssten bei der Einreise nach Deutschland derzeit für 14 Tage in Quarantäne, ein Freitesten ist nicht möglich. Betroffen von der Regelung wären zudem die Teilnehmer des Viertelfinals in München, wenn sie zuvor eine Partie in Großbritannien absolviert hätten.