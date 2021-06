2. Bundesliga: Ingolstadt und Erfolgstrainer Oral trennen sich

Oral stand mit Ingolstadt dreimal in Serie in der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga. Nach dem Abstieg in der Saison 2018/19 verpassten die Oberbayern in der folgenden Spielzeit durch ein Gegentor in letzter Sekunde gegen den 1. FC Nürnberg den direkten Wiederaufstieg. Im dritten Anlauf machte Ingolstadt am Sonntag gegen den VfL Osnabrück die Rückkehr in die Zweitklassigkeit perfekt.