Köpke schlägt Alarm: So will der DFB die Torwart-Zukunft retten

Gianluigi Donnraumma, der 22 Jahre alte Nationaltorwart von Italien und Nachfolger von Gianluigi Buffon, kommt auf 215 Spiele für den AC Mailand in der Serie A. Damit hat das Torwart-Talent fast doppelt so viele Profi-Spiele auf Top-Niveau bestritten wie alle deutsche Top-Nachwuchs-Keeper zusammen. Alexander Nübel (24/47 Bundesligaspiele), Florian Müller (23/73), Finn Dahmen (23/3), Lennart Grill (22/4) und Markus Schubert (22/9) kommen zusammen auf gerade einmal 136 Bundesliga-Spiele.

Köpke bestätigt Torwart-Problem beim DFB

Das stimmt. Ein Blick zwischen die Pfosten der Top-Klubs in der Bundesliga unterstreicht das. Dort sind momentan überwiegend ausländische Keeper gesetzt. Der Ungar Péter Gulácsi hütet bei RB Leipzig das Tor, der Finne Lukas Hradecky in Leverkusen, der Belgier Koen Casteels in Wolfsburg und die Schweizer Yann Sommer und Gregor Kobel in Gladbach respektive Dortmund.