Para-Leichtathletik: Nicoleitzik EM-Zweite - Engeleiter holt Bronze

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Para-Leichtathleten haben am zweiten Wettkampftag der EM im polnischen Bydgoszcz zwei weitere Medaillen gesammelt. Nicole Nicoleitzik (Püttlingen) lief über 200 m in der Klasse T36 in 31,52 Sekunden auf Rang zwei. Janne Engeleiter (Rathenow) sicherte sich in 13,03 Sekunden bei den Sehbehinderten über 100 m Bronze. Beide Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) verpassten dabei aber die anvisierte Paralympics-Norm.