U21-EM heute LIVE: Deutschland - Niederlande im TV, Stream, Ticker

U21-EM heute live: Deutschland fordert Niederlande im Halbfinale

Auch in Ungarn hat Kuntz mit seiner Mannschaft die Erwartungen bereits übertroffen. Doch nun soll die Zugabe folgen. "Ich habe sehr viel Bock auf das Spiel. Ich weiß, wie gut die Niederlande sind - und ich weiß, wie gut wir sind", sagte Abwehrspieler Nico Schlotterbeck von Union Berlin und gab sich zuversichtlich: "Wenn wir unser Spiel wie in der Gruppenphase durchziehen, werden wir das Ding rocken."

Fast genau zwei Monate ist das Duell der Rivalen an gleicher Stelle in Szekesfehervar her. Damals geriet das DFB-Team nach einem Patzer von Torhüter Finn Dahmen in Rückstand, Lukas Nmecha rettete in einer starken zweiten Halbzeit das 1:1.