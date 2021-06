Fortnite Locations: Die Ruinen von Ghost und Shadow

Die Insel von Fortnite hat neuen Zuwachs bekommen: Die Ruinen von Ghost und Shadow sind aufgetaucht. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und was ihr tun müsst.

Bis Season 7 von Fortnite live geht, dauert es nicht mehr lange. Es gibt schon zahlreiche Hinweise darauf, dass ein bestimmtes Thema eine große Rolle spielen wird: Aliens. Bis die neue Season allerdings losgeht, solltet ihr alle Quests der aktuellen Season abgeschlossen haben. In Woche 11 geht das relativ problemlos, nur beim Finden der Ghost- und Shadow-Ruinen könntet ihr ein wenig Hilfe gebrauchen.

Wo findet man die Ruinen von Ghost und Shadow?

Die Ruine von Shadow ist sehr versteckt. Im Nordosten von Retail Road findet ihr sie in einer kleinen Nische. Bei den Klippen ist ein Eingang, der ein bisschen aussieht wie ein James-Bond-Hauptquartier. Dort befindet sich ein Symbol mit dem Zeichen von Shadow – damit könnt ihr die Quest abschließen.

Um die Ruine von Ghost zu finden, müsst ihr euch in den Nordosten der Karte begeben. Nördlich von Coral Castle findet ihr sie bei der Insel in Form eines Hais. Auf der Karte ist der Name nicht markiert, aber sie wird Sharky Shell genannt. Daneben findet ihr die Ruine von Ghost.