German Football League: Saisonstart live bei SPORT1 im TV, Stream

Nachdem die vergangene Saison Corona-bedingt nicht stattgefunden hat, wird Deutschlands führende 360°-Sportplattform in der Spielzeit 2021 bis zu 14 Spiele der regulären Saison und der Playoffs live im Free-TV übertragen.

Im Juni stehen nach dem Saisonstart noch drei weitere Livespiele auf dem Programm. Zudem zeigt SPORT1 am 9. Oktober auch den German Bowl XLII, das Endspiel um die 42. Deutsche Meisterschaft, live aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Wer startet nach monatelanger Pause am besten in die neue Saison?

Nachdem die vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist, startet die nationale Football-Elite nach 18 Monaten Pause nun im Juni in die neue Saison und damit zwei Monate später als gewohnt.

Zudem sind statt der normalerweise 16 Mannschaften, die auf die GFL Nord und GFL Süd aufgeteilt sind, in diesem Jahr nur 14 Teams dabei.

Diese verteilen sich auf vier Gruppen (je zwei im Norden und zwei im Süden). Titelverteidiger sind die New Yorker Lions aus Braunschweig, die zusammen mit Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns in den letzten Jahren die GFL dominiert haben. Kommentator und Experte Andreas Renner meint zudem: Die Dresden Monarchs, Potsdam Royals und Berlin Rebels sollte man als Herausforderer auf dem Zettel haben.

Die German Football League auf SPORT1

SPORT1 begleitet die GFL bereits seit 2018 auf seinen Plattformen. In einem eigenen News-Channel auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps erhalten Football-Fans regelmäßige Updates zur Lage in der GFL und im deutschen Football allgemein.