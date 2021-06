Flutlicht an! Porträt-Kolumne #16 Louis Loeser - Reportagen für Blinde

Feedback von blinden Fans ist enorm wichtig

"Die Spielernamen waren eine besondere Herausforderung"

Um den Ball in der Reportage so nahe wie möglich zu begleiten, teilt Loeser sich das Feld in mehrere Abschnitte ein. Außerdem lernt er die Namen der Sandhäuser Profis, denn als Fan ist er selbst bei der TSG Hoffenheim zuhause, hatte also bis zum Beginn seines Ehrenamtes mit dem SVS oder der Zweiten Liga keine regelmäßigen Berührungspunkte.