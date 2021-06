Schult kritisiert DFB-Führung: "Glaube, dass es so nicht weitergeht"

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat die Forderungen der Frauenpower-Bewegung bekräftigt und Kritik an der Führung des Deutschen Fußball-Bundes geübt.

"Ich sitze nicht in den Präsidiumssitzungen. Aber wenn man hört, was nach außen dringt, dann glaube ich, dass es so nicht weitergeht", sagte die 30-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Hinblick auf die Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters.