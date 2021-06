Anzeige

Magic: "Modern Horizon II bringt einige Überraschungen!" Magic: Interview mit Forsythe Teil2

Das neue Magic-Set Modern Horizons 2 steht in den Startlöchern. Dieses stärkt vor allem das Turnierformat "Modern". Wir konnten mit Lead Designer Aaron Forsythe sprechen.

SPORT1: Welche Sets/Blocks sind in Modern innerhalb der letzten 10 Jahre am beliebtesten gewesen?

Nun, Strixhaven ist schnell zum meistverkauften Magic-Set aller Zeiten geworden, rein technisch ist das also das beliebteste Set in Modern. Aber ich glaube du fragst eher nach dem Einfluss auf das Constructed-Format. Abgesehen von den Sets, welche Spieler mit den beliebten Dual-Lands versorgen, hat War of the Spark, aufgrund seiner Planeswalker, die größten Spuren hinterlassen. Oath of the Gatewatch hat farblosen Eldrazi-Decks stark vorangetrieben und Modern Horizons bot die größte Dichte an Karten auf dem Power-Level des Formats.

SPORT1: Welche Lektionen im Bezug auf Modern hast du gelernt, wenn es darum geht ein Magic-Set zu designen, das dann aus dem Standardformat herausrotiert? Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest - gäbe es etwas, das du in diesem Bereich anders machen würdest?

Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass es zahlreiche Karten gibt, die Spieler auch dann noch besitzen wollen, wenn ein Set aus Standard heraus-rotiert ist. Über die letzten Jahre sind wir immer besser darin geworden, den perfekten Punkt zwischen fairem Standard-Gameplay und Spielbarkeit in größeren Formaten zu finden. Zum Beispiel Gewitterschwingenwesen, Dryade des Ilysischen Hains und Himmelsfestung-Erscheinung. Diese Karten zeigen, dass unsere Hauptsets etwas für Jeden bieten können - egal welches Format man spielt. Was ich vermutlich ändern würde, ist die Gefährten-Mechanik. Wir haben komplett unterschätzt, wie stark eine zusätzliche Karte, auf die man ständig Zugriff hat, ist, und wie dies in keinster Weise in Relation zu den dazugehörigen Deckbau-Einschränkungen steht. Und selbst wenn ich glaube, dass unser Errate gute Arbeit geleistet hat, um die Mechanik fairer zu gestalten, so würde ich in der Zukunft dennoch einen weiteren Anlauf wagen, um diese besser zu machen.

SPORT1: Reprints sind immer ein umstrittener Teil jedes neuen Magic-Sets. Wie wägt ihr ab, welche Karten eine weitere Auflage erhalten? Ich gehe davon aus, dass es teilweise mit dem Thema des Sets zu tun hat?

Du hast ja schon Master-Sets angesprochen, die wir dazu nutzen, um eine große Menge an Reprints zu drucken. Und auch wenn wir dieses Jahr keines eingeplant haben, erfüllen Core-Sets oft den selben Zweck. Commander-Decks sind ebenfalls eine gute Quelle für Reprints in diesem Format. Wir versuchen immer neue, kreative Wege zu finden, um Karten erneut zu drucken, wie das Mystische Archiv von Strixhaven oder Produkte wie Secret Lair. Aber bei Hauptsets achten wir mehr darauf, dass Karten thematisch passen und sich gut im Standard-Format spielen.

SPORT1: Du hast viele Designänderungen des Spielt miterlebt und bewirkt. Welche davon sind dir am wichtigsten?

Es ist in der Zeit, in der ich bei Wizards of the Coast arbeite, viel passiert: Neue Kartentypen, neue Regeln, neue Set-Strukturen - aber die bedeutendste Designänderung war es, unsere Produkte diverser zu machen, um die Masse an unterschiedlichen Spielern zu unterstützen, die wir haben. Die Einführung von Commander-Decks war sehr wichtig. Aber auch Sets wie Modern Horizons, die Turnierspieler von älteren Formaten ansprechen. Wir haben die Möglichkeit so viele unterschiedliche Arten von Spielstilen glücklich zu machen.

SPORT1: Modern Horizons II führt auch Karten ein, die zuvor Legacy vorbehalten waren - allen voran: Gegenzauber. Gibt es in dem Set noch andere Reprints mit dieser Spielstärke?

Ja. Wir wollten mehr Karten einführen, die eine große Auswirkung haben. Gegenzauber ist eine solche, nach der Spieler immer wieder gefragt haben. Aber wenn die Previews veröffentlicht werden, gibt es noch ein paar andere Überraschungen zu sehen.

SPORT1: Birgt die Wiedereinführung einer solchen, starken Karte nicht das Risiko, dass Balancing der unterschiedlichen Farben zu gefährden?

Immer wenn wir neue Inhalte für ein Format wie Modern veröffentlichen, wirbeln wir diese ordentlich auf. Und das ist okay! Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in Modern gegen jegliche Strategie vorzugehen. Im Bezug auf Gegenzauber - wir haben die Karte getestet und es für ein sinnvolles Upgrade von Karten wie Manaleck und Knoten in der Logik erachtet. Aber es ist nach wie vor im Rahmen dessen, was die Farbe innerhalb des Formats bereits leisten kann.

SPORT1: Gibt es Pläne Modern auf Magic Arena einzuführen?

Nicht in naher Zukunft. Aber wir erweitern Magic Arena immer wieder mit neuen Inhalten: Historic, Anthologies, Remaster-Sets und mehr. Aber soweit gibt es keine konkreten Pläne Modern nach Arena zu bringen.