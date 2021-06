Anzeige

1. FC Köln: Friedhelm Funkel über Klassenerhalt, Heldt und Schumacher Funkel überrascht mit Job-Aussage

"Rentenkasse aufgebessert": So amüsant verabschiedet sich Funkel

R. Franke

Nach dem Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln spricht Trainer-Legende Friedhelm Funkel bei SPORT1 über die Rettung der Geißböcke, Horst Heldt und seine Zukunft.

Sieben Wochen war Friedhelm Funkel Cheftrainer des 1. FC Köln. Am Ende stand nach einer erfolgreichen Relegation gegen Holstein Kiel der Klassenerhalt. Seine schwierige Mission hatte der 67-Jährige also erfüllt. Doch hinterher war nicht alles Gold, was glänzt.

Im SPORT1-Interview spricht Funkel über die Rettung des FC, den beurlaubten Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, die Außendarstellung des Klubs - und er verrät auch, warum er enttäuscht ist.

Anzeige

SPORT1: Herr Funkel, wie fühlt man sich als Retter? (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Friedhelm Funkel: Ich bin glücklich und erleichtert. So wie ich mich auch direkt nach dem Schlusspfiff gefühlt habe. Es ist einfach schön, dass wir der Verantwortung gerecht werden konnten, nachdem wir in der Liga sechs Spiele Zeit hatten. Da haben wir es in die Relegation geschafft und nach dem 0:1 im Hinspiel habe ich gesagt, dass der Ligaverbleib in Kiel entschieden wird und nicht in Köln. Es ist eine riesengroße Erleichterung für die Stadt, die Fans, die Mannschaft, das Trainerteam und natürlich auch für mich.

SPORT1: Auf dem Rückflug von Kiel haben Sie im Flieger das Mikrofon geschnappt und gesagt, dass die Jungs Ihre Rentenkasse aufgebessert haben. Sie müssen jetzt definitiv nie mehr arbeiten, oder?

Funkel: (lacht) Das hätte ich auch vor dem Engagement beim FC nicht gemusst. Das war ein Spaß aus der Laune heraus. Es war eine tolle Stimmung im Flieger und die Jungs wollten unbedingt, dass ich etwas sage. Das habe ich dann gemacht und hatte die Lacher auf meiner Seite.

Funkel nimmt Bierdusche mit Humor

SPORT1: Die Bierdusche nach dem Spiel hat Ihnen nicht so geschmeckt, oder? Sie sagten, dass Sie unglaublich gestunken haben.

Funkel: Ich trinke schon mal gerne Bier, aber wenn man das über den Kopf geschüttet bekommt und es dann im Trainingsanzug hängen bleibt, stinkt das ganz schön. Ich war einfach nur froh, als ich die Klamotten ausziehen und unter die Dusche hüpfen konnte. So eine Bierdusche ist kein schönes Gefühl.

SPORT1:Steffen Baumgart, ab dem 1. Juli der neue FC-Trainer, sagte, er habe nie an der Rettung gezweifelt. Sie auch nicht?

Funkel: Ich auch nicht. Ich war mir immer sicher, dass wir das schaffen werden. Wir hatten auch nur einen kleinen Rückschlag im Spiel gegen Freiburg, als wir eine Halbzeit sehr schlecht gespielt haben. Ansonsten haben wir es sehr gut gemacht. Im Relegations-Hinspiel haben wir nicht gut, aber auch nicht schlecht gespielt, doch es hat nicht gereicht. Doch mir war klar, dass wir dadurch noch längst nicht abgestiegen waren. Im Gegenteil. Ich war sehr kampfeslustig und habe den Jungs auch sofort gesagt 'Warum sollen wir nicht auch in Kiel gewinnen?'. So sind wir auch in die darauffolgenden Tage gegangen und haben in Kiel herausragend gespielt.

Anzeige

"Das war kein Zuckerschlecken"

SPORT1: Wie blicken Sie zurück auf die sieben Wochen beim FC?

Funkel: Das war kein Zuckerschlecken. Aber trotzdem blicke ich absolut positiv zurück. Es war vom ersten Tag an eine sehr gute Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam und mit der Mannschaft war. Wir haben uns schnell aneinander gewöhnt und zurechtgefunden. Anstrengend war es allemal. Wenn man in diesem Geschäft von null auf hundert wieder dabei ist, dann ist das unglaublich viel Arbeit. Es war schon sehr anstrengend und deshalb bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist.

SPORT1: Der Kölner-Stadt-Anzeiger hat Ihren Kopf auf das Goethe-Denkmal gesetzt und Sie als König Friedhelm geadelt. Was sagen Sie dazu?

Funkel: Das ist zu viel der Ehre. So etwas mag ich auch nicht, weil es nicht dem entspricht, was wir da geleistet haben. Ich bin als Bundesliga-Trainer mit der Mannschaft in der Liga geblieben und da muss ich auf keine Statue. Es war von allen eine tolle Leistung, die gewürdigt werden sollte, aber das mit König Friedhelm ist zu viel des Guten.

SPORT1:Am Sonntag wurde Horst Heldt beurlaubt. Waren Sie davon überrascht?

Funkel: Natürlich. Ich dachte, dass Horst weitermachen darf, wenn wir die Liga halten. Jetzt kam es anders und das tut mir sehr leid für ihn. Horst hat viele gute Entscheidungen getroffen, war nah dran an der Truppe, hat sehr gut mit mir zusammengearbeitet und mir in vielen Dingen geholfen, so dass ich das eine oder andere schneller kennenlernen konnte. Dass er auch Fehler gemacht hat, weiß er selber. Transfers können nicht immer einschlagen. Aber das kommt bei jedem Sportdirektor vor. Ihm das jetzt vorzuwerfen, ist schade, weil es ihm auch nicht gerecht wird. Er hat es immerhin in seiner Amtszeit zwei Mal geschafft den FC in der Liga zu halten. In außergewöhnlich schweren Zeiten. Und das finde ich bemerkenswert. Und deshalb ist es traurig, dass er nicht mehr weitermachen darf.

Köln trennt sich von Heldt

Anzeige

Funkel: Das kann ich nachvollziehen. Noch mal: Er hat einiges zum Positiven bewegt und zwei Mal das Saisonziel erreicht. Er kann nichts dafür, dass vier Leistungsträger fast gleichzeitig länger ausgefallen sind. Das kann immer mal passieren und das muss man in einer sportlichen Analyse berücksichtigen. Dass wir die Klasse gehalten haben, spricht auch für Horst Heldt.

"Die Entlassung war falsch!"

SPORT1: Der Kölner Spielerberater Volker Struth hat mit den Klub-Bossen abgerechnet und hält die Entlassung Heldts für reinen Populismus. Wie sehen Sie es?

Funkel: Populistisch will ich es nicht unbedingt nennen, aber die Entlassung von Horst war falsch. Ich finde sie nicht okay. Am Ende muss doch zählen, dass der 1. FC Köln trotz schwieriger finanzieller Bedingungen weiter in der Bundesliga spielen kann. (Die Tabelle der Bundesliga)

Tschö: Friedhelm Funkel (r.) hat seine Mission beim 1. FC Köln erfolgreich beendet. Ob er nochmal als Trainer arbeiten wird, lässt er offen

SPORT1: Herr Struth sagte auch, dass der Abstieg nur aufgeschoben sei, weil man beim FC weder zeitgerecht noch marktgerecht agiert.

Funkel: Das kann ich nicht sagen. Er ist viel näher dran, kennt den Klub seit Jahren, weil er in Köln lebt. Ich war gerade mal sieben Wochen da. Es wäre fatal, wenn der FC in der nächsten Saison absteigen würde, nachdem man sich zwei Mal hat retten können. Das darf einfach nicht passieren.

Anzeige

SPORT1: Ganz Köln liegt Ihnen zu Füßen. Der ganz große gebührende Dank von den Bossen soll aber ausgeblieben sein. Wie angefressen waren Sie?

Funkel: Das muss ich richtig stellen. Ich war nicht angefressen. Nach dem Klassenerhalt hatten mir die beiden Vorstände geschrieben und sich bedankt. Nach dem Urlaub wollen sie mit mir gerne mal essen gehen und ein gutes Glas Wein trinken. Das habe ich auch positiv wahrgenommen. Ich war etwas enttäuscht, dass keiner vom Vorstand bei der Ankunft raus kam, sich vorgestellt hat und wir uns hätten austauschen können. Das fand telefonisch statt. Da hätte ich mir gewünscht, dass einer persönlich vorbeikommt. Das ist nicht passiert. Ich bin aber weder verbittert noch böse.

SPORT1: Was muss sich ändern?

Funkel: Jede weitere sportliche Kompetenz würde dem Verein gut tun. Es muss jemand her, der den neuen Sportdirektor und den Trainer unterstützen kann. Das wäre ganz wichtig. So ist es in anderen Vereinen seit Jahren. In Dortmund arbeiten Sebastian Kehl und Michael Zorc gut zusammen, in Mönchengladbach wird aus dem Hintergrund von Hans Meier und Rainer Bonhof unterstützt und in Leverkusen arbeiten Rudi Völler und Simon Rolfes erfolgreich zusammen und Stefan Kießling wird zudem aufgebaut. So müsste es auch beim FC sein, da war es nur Horst und der Trainer. Es muss mehr sportliche Kompetenz in die Gremien rein.

6-Tore-Wahnsinn! Das Kölner Relegations-Spektakel im Video

Werden Sie nochmal als Trainer arbeiten, Herr Funkel?

SPORT1: Würden Sie das gerne machen? Zuletzt boten Sie an beratend helfen zu wollen. Ist das konkreter geworden?

Funkel: Nein. Sportdirektor würde ich auf keinen Fall machen wollen. Wenn ich in Zukunft irgendwo im sportlichen Bereich beim FC helfend einwirken kann, dann schließe ich das nicht aus. Aber da gibt es aktuell gar keine Überlegungen, das ist noch weit weg.

SPORT1: Fehlt dem FC nicht auch mehr Power von ehemaligen Spielern?

Anzeige

Funkel: Vielleicht. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Toni Schumacher Vizepräsident. Das war eine tolle Zeit. Toni kann viele Dinge aus seiner erfolgreichen Karriere einbringen, das hat er auch gemacht. So einer würde dem Klub sicher gut zu Gesicht stehen.

SPORT1: Nach dem Klassenerhalt gab es in der Nacht zu Sonntag eine wilde Party, wo gegen die Ausgangssperre verstoßen wurde. Geschäftsführer Alex Wehrle hat sich sogar entschuldigt. Wie sehen Sie hier die Außendarstellung des Klubs - Stichwort Vorbildfunktion?

Funkel: Die war während der gesamten Pandemie sehr gut. Das mit der Party fand ich auch nicht gut. Man muss aber auch sagen, dass nur die Spieler unter sich gefeiert haben und das sind alles junge Leute, die negativ getestet waren. Das ist sicher nicht gut, aber vielleicht kann man es etwas nachvollziehen. Sie wissen selber, dass es ein Fehler war. Sie haben sich dafür entschuldigt und damit muss es auch gut sein. Aber in der jetzigen Situation ist das sicher nicht vorbildlich. Ich war nicht dabei, bin gleich nach Hause gefahren.

Werder Bremen hat sich mit einem 2:2 im Relegationsrückspiel beim 1.FC Heidenheim und viel Glück ein weiteres Jahr Bundesliga gesichert. © Getty Images Das Duell war nicht das einzige, das zu einem Krimi geriet. SPORT1 blickt auf historische Relegationsduelle zurück © Getty Images Die erste Relegation zwischen Bundesliga und Zweiter Liga wird 1982 gespielt. Damals macht Bayer Leverkusen kurzen Prozess mit den Kickers Offenbach. 1:0 und 2:1 lauten die Ergebnisse, Arne Larsen Ökland und Peter Szech feiern den Sieg © imago Ein Jahr später setzt sich dann der Zweitligist durch. Bayer Uerdingen bezwingt Schalke 04. Der Gelsenkirchener Wolfram Wuttke scheitert am Krefelder Keeper Werner Vollack © imago Anzeige Peter Szech (l.) und Ludger van de Loo bejubeln den Aufstieg © imago Zweitligist MSV Duisburg fordert Eintracht Frankfurt im Jahre 1984. Allerdings vergeblich. Die "Zebras" unterliegen den Hessen mit 0:5 und 1:1. Frank Hammerschlag grätscht gegen Frankfurts Ronald Borchers. Interessant auch der Duisburger Trikotsponsor "Mr. Softy" © imago Ein Jahr später ist wieder der Zweitligist dran. Der 1. FC Saarbrücken befördert Arminia Bielefeld in die Zweitklassigkeit. Wolfgang Seel wird von Bielefelds Norbert Dronia in den Schwitzkasten genommen © imago Die vielleicht dramatischste Relegation aller Zeiten findet 1986 statt. Zweitligist Fortuna Köln gewinnt das Hinspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0. In der letzten Minute des Rückspiels erzielt Stürmer Jürgen Wegmann das 3:1 für den BVB - und erzwingt damit ein Entscheidungsspiel © imago Anzeige Dieses gewinnen die Schwarz-Gelben mit 8:0. Wegmann, dessen Wechsel zu Schalke 04 zu diesem Zeitpunkt schon fest steht, wird zum Helden © imago 1987 muss der FC Homburg als Erstligist in die Relegation. Trainer Gerd Schwickert gibt Andrzej Buncol vor dessen Einwechslung letzte Tipps. Offenbar mit Erfolg. Die Saarländer gewinnen das Hinspiel gegen den FC St. Pauli mit 3:1 und können sich so im Rückspiel eine 1:2-Niederlage erlauben © imago Zweitligist SV Darmstadt 98 gewinnt 1988 das Hinspiel gegen Waldhof Mannheim mit 3:2. Doch die "Lilien" mit Oliver Posniak (r.) verlieren das Rückspiel gegen Karl-Heinz Bührer und Co. mit 1:2. Es kommt zum Entscheidungsspiel, das die Kurpfälzer im Elfmeterschießen für sich entscheiden © imago 1989 sind wieder Eintracht Frankfurt und der 1. FC Saarbrücken beteiligt. Für die Saarländer geht Anthony Yeboah (r.) auf Torejagd. Zwar muss sich sein Team dem Bundesligisten beugen, doch der Ghanaer wechselt im Anschluss zur SGE und geht viele Jahre in der Bundesliga auf Torejagd. Auch im nächsten Jahr spielt der FCS wieder in der Relegation. Doch diesmal verliert der Klub gegen den VfL Bochum © imago Anzeige In der vorübergehend letzten Relegation 1991 spielen die Stuttgarter Kickers gegen den Bundesligisten FC St. Pauli. Nach zwei Remis setzen sich schließlich die Schwaben im Entscheidungsspiel durch. Danach geht die Relegation in eine 18-jährige Pause... © imago Erst 2009 wird sie wiederbelebt. Der 1. FC Nürnberg besiegt als Zweitligist Energie Cottbus souverän mit 3:0 und 2:0 © Getty Images Ein Jahr später ist wieder der FCN dabei, diesmal als Bundesligist. Und wieder erweist sich der Club als Relegationsspezialist. 1:0 und 2:0 lauten die Ergebnisse gegen den FC Augsburg © imago Dante hat gut lachen - trotz des Verlustes seiner Haarpracht. 2011 schafft Borussia Mönchengladbach unter Trainer Lucien Favre nach katastrophaler Saison doch noch das Wunder und setzt sich gegen den VfL Bochum (1:0, 1:1) durch © Getty Images Anzeige Das Relegationsduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC sorgt 2012 für reichlich Zündstoff. Der Zweitligist (2:1, 2:2) behält auf dem Rasen die Oberhand © Getty Images Wegen der chaotischen Verhältnisse beim Rückspiel am Rhein geht es aber in die Verlängerung vor dem Sportgericht. Am Ende bleibt's dabei: Die Fortuna steigt auf, Hertha muss in die Zweite Liga © Getty Images 2013 rettet sich 1899 Hoffenheim erst am 34. Spieltag durch ein spätes 2:2 bei Borussia Dortmund in die Relegation. Dort wartet der Vorjahresabsteiger 1. FC Kaiserslautern, der die Rückkehr in die Bundesliga anpeilt, das Hinspiel in Sinsheim aber mit 1:3 verliert © Im Rückspiel auf dem ausverkauften Betzenberg werfen die "Roten Teufel" dennoch nochmal alles in die Waagschale, geraten aber kurz vor der Pause in Rückstand und gehen schließlich erneut als Verlierer vom Platz (1:2). Die TSG bleibt in der Bundesliga © Anzeige Nach 50 Jahren im Oberhaus droht dem Hamburger 2014 nach einer Katastrophensaison der erstmalige Absturz in die Zweite Liga. Gegen die SpVgg Greuther Fürth um Torjäger Ilir Azemi (l.) bekleckert sich der Dino in der Relegation ebenfalls nicht mit Ruhm, nach einem torlosen Hinspiel in der Hansestadt... © ...genügt den Rothosen im Rückspiel aber schon ein mageres 1:1 zum Klassenerhalt. Torschütze Pierre-Michel Lasogga wird zum gefeierten Helden © Woran inmitten der Jubelarien noch keiner zu denken wagt: Nur zwölf Monate später steht der HSV erneut in der Relegation - und mit dem Rücken zur Wand. © Und da wird es noch viel dramatischer. Marcelo Diaz trifft im Rückspiel gegen Karlsruhe mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit zum 1:1 - Verlängerung © Getty Images Anzeige In der Verlängerung schafft Nicolai Müller den 2:1-Siegtreffer - und damit die erneute Rettung für den HSV. Der KSC fühlt sich um den Aufstieg betrogen, weil der Ausgleich erst nach einem strittigen Freistoßpfiff zustande kam © Getty Images Es folgen die zwei Zitterjahre des VfL Wolfsburg. Mario Gomez (l.) trifft 2017 im Derby gegen Eintrachjt Braunschweig zum 1:0-Endstand im Hinspiel. Da die Wölfe mit dem gleichen Ergebnis auch bei der Eintracht gewinnen, bleiben sie oben © Bruno Labbadia rettet den VfL im Jahr darauf in der Extrarunde. Gegen Holstein Kiel gibt es ein 3:1 daheim und einen 1:0-Erfolg auswärts © 2019 wird der VfB Stuttgart nicht nur in Person von Holger Badstuber (Mi.) und Ozan Kabak von Union Berlin schmerzhaft getroffen. Nach dem 2:2 im Hinspiel beim VfB, reicht den Berlinern an der heimischen Alten Försterei ein 0:0 zum ersten Bundesliga-Aufstieg ©

Lob für Max Meyer

SPORT1: Nicht mehr dabei sein wird in der nächsten Saison auch Max Meyer. Er kam im Winter mit viel Hoffnung nach Köln. Wie haben Sie ihn in den vergangenen Wochen gesehen?

Funkel: Max ist ein guter Mensch und toller Spieler. Er hatte es natürlich schwer, weil er monatelang keine Spielpraxis hatte. Und auf seiner Position gibt es mit Ondrej Duda einen richtig guten Spieler, der oft getroffen hat. Max hat in Leverkusen gespielt, als Ondrej gesperrt war und das hat er sehr gut gemacht. Ich kann jedem Bundesligisten nur empfehlen, sich mit Max Meyer zu beschäftigen. Er ist ablösefrei, hat im Training immer gut gearbeitet und sich nie hängen lassen. Er hatte das Pech, dass er an Jonas Hector und Duda nicht vorbei kam.

SPORT1: War das wirklich Ihr letztes Trainer-Engagement? Oder wollen Sie vielleicht Ihrem Herzensverein KFC Uerdingen noch mal helfen, aufzusteigen?

Funkel: Ich habe einmal den Fehler gemacht, das so endgültig zu sagen mit dem Trainerjob. Ich konnte nicht wissen, dass die Welt durch Corona so durcheinander gewirbelt wird. Jetzt behalte ich mir diese Endgültigkeit mal vor. Wenn irgendjemand noch mal Interesse hat, dass ich einem Verein helfen soll, wo auch immer, werde ich es mir überlegen.

Anzeige

SPORT1: Was wollen Sie ab jetzt gegen die drohende Langeweile tun?