Markus Rehm heizt mit Fabel-Rekord brisante Debatte an

Mit 8,62 m sprang Rehm bei der Para-EM im polnischen Bydgoszcz am Dienstag weiter als jemals ein deutscher Weitspringer zuvor, knackte zum wiederholten Male die Norm für Olympia und überflügelte in der Jahres-Weltbestenliste auch alle Nicht-Behinderten. Im Para-Bereich schwebt Rehm in einer eigenen Dimension - in Bydgoszcz lag der zweitplatzierte Franzose Dimitri Pavade 1,64 Meter hinter ihm.