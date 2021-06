NBA: Lakers vor dem Aus - Schröder ohne Punkte

Die Los Angeles Lakers um den punktlosen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder stehen in den Play-offs der NBA vor dem Aus.

Die Los Angeles Lakers um den punktlosen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder stehen in den Play-offs der NBA vor dem Aus. Der Titelverteidiger verlor am Dienstag das fünfte Achtelfinale gegen die Phoenix Suns deutlich 85:115. Damit liegen die Lakers in der Best-of-seven-Serie nun 2:3 zurück, die Suns benötigen nur noch einen Sieg für das Viertelfinale.