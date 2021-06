"Mutig": Auch Djokovic unterstützt Osaka

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat Verständnis für Naomi Osakas Rückzug von den French Open geäußert und die japanische Tennisspielerin als "mutig" bezeichnet. "Ich unterstütze sie. Es war sehr mutig von ihr, das zu tun. Dass sie eine so schwere Zeit durchlebt und psychisch leidet, tut mir sehr leid", sagte Djokovic am Dienstag.

Osaka hatte sich am Montag nach einem Streit um ihren Medien-Boykott von den French Open zurückgezogen. In einem öffentlichen Statement teilte die 23-jährige Japanerin mit, seit den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen zu leiden. Sie wolle nun zunächst Abstand von den Tenniscourts gewinnen und dann nach ihrer Rückkehr mit der Tour an Verbesserungen für die Spieler, die Presse und Fans arbeiten.