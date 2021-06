Lazaro engagiert sich für Kids

In Zusammenarbeit mit "Laureus Sport for Good" und dem Bildungsprojekt "Kicken ohne Grenzen" sind weitere Aktionen angedacht. "In gemeinsam Gesprächen haben wir festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und die gleichen Werte vertreten", sagte der 25-Jährige. Er wolle "jungen und benachteiligten Menschen helfen und so auch auf gesellschaftliche Probleme hinweisen und Veränderungen bewirken".