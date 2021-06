Effenberg sieht im vorzeitigen Führungswechsel bei den Bayern ein "Risiko"

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht im vorzeitigen Führungswechsel bei Fußball-Meister Bayern München von Karl-Heinz Rummenigge hin zu Oliver Kahn auch ein Risiko. "Er hätte noch abwarten und verfolgen können, wie die Mannschaft mit Julian Nagelsmann in die Vorbereitung und die Saison kommt, wie sie sich in der Vorrunde der Champions League schlägt, um dann im Winter zu gehen", schrieb der ehemalige Bayern-Kapitän in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.